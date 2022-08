LU-VE si assicura sostegno Intesa Sanpaolo con garanzia Green di SACE

(Teleborsa) -sosterrà i progetti di crescita sostenibile di LU-VE Group, multinazionale varesina specializzata in scambiatori di calore ad aria e quotata su Euronext Milan. Il Gruppo si è assicuratodi euro, per un totale di 30 milioni, erogatie assistiti daTali finanziamenti rientrano nellaper agevolare il credito alle PMI e alle Mid Cap e sono del tipo, il piano per il supporto agli investimenti delle PMI nella transizione ambientale e per il raggiungimento degli obiettivi legati al PNRR.Nello specifico, il finanziamento erogato a LU-VE è destinato ai piani di sviluppo del Gruppo, che contribuisce direttamente al benessere dell'ambiente attraverso lo sviluppo di scambiatori di calore che utilizzano fluidi refrigeranti naturali (CO2, ammoniaca, propano e acqua glicolata), al posto degli idrofluorocarburi (HFC).Glilegati al finanziamento S-Loan concesso a LU-VE Group, prevedonoe il mantenimento nella flotta aziendale di una prefissata percentuale di, favorendolo in particolare nelle PMI che effettuano investimenti sostenibili e riconoscimento uno sconto sul tasso del finanziamento al fine di premiare i risultati conseguiti. Fra le banche più sostenibili d'Europa, è presente nei principali indici di sostenibilità al mondo, oltre ad essere tra i pochi gruppi finanziari europei ad avere aderito a tutte le principali iniziative delle Nazioni Unite riguardanti il settore finanziario in questo ambito. La banca, una linea specifica di finanziamenti creata nel 2020 per sostenere le iniziative delle imprese verso la transizione ESG/Climate.. La Società, infatti, può rilasciare garanzie green su progetti domestici in grado di agevolare la transizione verso un'economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e promuovere iniziative volte a sviluppare una nuova mobilità a minori emissioni inquinanti."Siamo molto soddisfatti della nuova collaborazione con Intesa Sanpaolo, grazie alla quale si intensifica l'impegno di LU-VE Group nell'ingegnerizzazione e sviluppo di innovativi sistemi di refrigerazione e condizionamento", commenta, Amministratore Delegato di LU-VE Group, aggiungendo "l'attenzione alla sostenibilità rappresenta fin dalla nostra fondazione uno dei nostri tratti distintivi: ricerca e investimenti in soluzioni rispettose dell'ambiente sono i due punti fondamentali che hanno consentito la crescita del Gruppo"."Siamo da sempre fortemente impegnati a supportare le aziende del territorio in uno sviluppo sostenibile e oggi ancora di più, accompagnandole nella necessaria transizione verso l'economia green, in piena linea con il nostro piano industriale 2022-2025 e con i pilastri del PNRR. Per individuarne i bandi più adatti ai nostri clienti, abbiamo recentemente predisposto una piattaforma digitale e gratuita sul nostro sito web" dichiara, direttore regionale Lombardia Nord Intesa Sanpaolo.