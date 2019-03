Lu-Ve, risultati in crescita nel 2018

(Teleborsa) - Il 2018 è stato un anno davvero positivo per Lu-Ve, che ha più che raddoppiato l'utile.



Per la prima volta, il fatturato consolidato ha superato la soglia dei 300 milioni di euro: 306,9 (+13,6%; +11,7% a parità di perimetro). L'EBITDA Adjusted è arrivato a 38,4 milioni (12,5%) delle vendite, in crescita del 24% circa rispetto ai 31 milioni del 2017 (11,5%). L'utile netto del gruppo che realizza prodotti per la refrigerazione e il condizionamento è pari a 16,1 milioni, circa 100 milioni in più rispetto a quello dell'anno precedente.



Proposto un aumento del dividendo a 0,25 euro per azione (+13,6%).



Brilla il titolo a Piazza Affari: +2,22%.