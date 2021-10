LU-VE, portafoglio ordini al 30 settembre pari a 153,9 milioni

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 6 Ottobre 2021, 14:00







(Teleborsa) - LU-VE, società quotata sull'MTA di Borsa Italiana e attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria, ha comunicato alcuni dati finanziari per i primi nove mesi del 2021. Il fatturato prodotti al 30 settembre 2021 raggiunge 352,3 milioni di euro, in aumento del 20,9% rispetto al 30 settembre 2020). Al 30 giugno 2021, la crescita era stata del 16,8%.



Il portafoglio ordini al 30 settembre 2021 ammonta invece a 153,9 milioni di euro, in crescita del 96,1% rispetto al 30 settembre 2020.



Intanto, si muove al ribasso LU-VE con i prezzi allineati a 19,35 per una discesa dell'1,02%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 19,05 e successiva a 18,75. Resistenza a 19,55.