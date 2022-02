LU-VE, offerta per ramo d'azienda di Wanbao ACC in amministrazione straordinaria

(Teleborsa) - LU-VE, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria, ha presentato una proposta vincolante per l'acquisto di un ramo d'azienda di Italia Wanbao ACC (WACC), situato a Mel (Belluno), attualmente in amministrazione straordinaria. La proposta, si legge in una nota, prevede la completa riconversione industriale delle attività per rendere lo stabilimento conforme e coerente con il core business del gruppo.

La proposta è vincolante, seppur condizionata al raggiungimento di accordi con tutte le parti interessate e, se accettata, prevede nell'arco di tre anni l'assorbimento di una parte degli attuali lavoratori di WACC e investimenti complessivi nel sito per circa 6 milioni di euro. La vicinanza dello stabilimento al sito produttivo LU-VE di Limana (Belluno) permetterebbe al gruppo di ottimizzare la gestione della logistica e creare un centro logistico unico, che affiancherà i poli produttivi già esistenti in Repubblica Ceca, Polonia, Russia, India e USA.