LU-VE, Intermonte alza target price e conferma Outperform

(Teleborsa) - Intermonte ha alzato il prezzo obiettivo su LU-VE, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria, a 25,2 euro per azione (da 25 euro) e ha confermato il giudizio sul titolo a "Outperform". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato alcuni dati relativi al primo semestre dell'anno, in cui ha registrato un fatturato prodotti pari a 311,2 milioni di euro, in aumento del 38,6% rispetto al 30 giugno 2021.

"I ricavi del primo semestre 2022 hanno mostrato trend molto forti, grazie in particolare alla produzione e vendita di componenti per il settore ho.re.ca, per la refrigerazione commerciale e per le pompe di calore, un business che dovrebbe essere uno dei principali driver di crescita nei prossimi anni", scrivono gli analisti.

"Sebbene manteniamo una visione a breve termine piuttosto cauta per essere coerenti con le attuali prospettive macroeconomiche, stiamo aggiornando le nostre stime, in particolare sul 2022, per riflettere le vendite di prodotti molto forti del primo semestre 2022, e siamo ancora estremamente fiduciosi sul prospettive della società, in quanto rimane uno dei principali beneficiari di enormi programmi di investimento green negli Stati Uniti e nell'UE", aggiungono.