LU-VE fornisce aggiornamento su operatività e posizione finanziaria

(Teleborsa) - Ilsi è riunito oggi ed ha esaminato gliderivante dal Covid-19, aderendo alle taccomandazioni emanate dall'ESMA (European Securities and Markets Authority).Per ridurre al massimo la presenza del personale negli uffici, la società ha adottato loed hain India ed in Italia., salvo poi presentare richiesta didi alcune linee di produzione (ospedaliere) in tutti gli stabilimenti, a partire. Indopo sei giorni lavorativi di "lockdown", la. Lo stabilimento cinese dis ha gradualmente. Gli altridel Gruppo, in Finlandia, Polonia, Rep. Ceca, Svezia e USA, sono. Complessivamente laa del Gruppo ad oggi in "lock down" è stimabileQuanto allaemergono attualmente le seguenti: 122 milioni di saldi attivi di conto corrente e liquidità investita; 22,5 milioni in linee di credito a breve termine non utilizzate; 25 milioni da contratto di finanziamento chirografario con Intesa Sanpaolo; 30 milioni da contratto finanziamento chirografario con UBI Banca; 3,5 milioni da ampliamento linee di credito a breve termine; fino a 70 milioni da nuove operazioni di finanziamento chirografario; un istituto di credito ha proposto all'azienda una moratoria volontaria che ha ridotto i rimborsi in linea capitale dell'anno 2020 di circa 2,6 milioni.I fattori di instabilità sono stati considerati come eventi che non comportano rettifiche sui saldi di bilancio. Tuttavia, gli Amministratori s hanno elaborato, in via precauzionale, unche prevede l'accurata valutazione di, l'attenzione alla continuità degli approvvigionamenti strategici e il frequente monitoraggio degli incassi e della situazione di tesoreria.A causa del possibile impatto economico del Covid-19, lorimane caratterizzato dae da una visibilità piuttosto limitata, consull'andamento dei. Al fine di garantire una tempestiva informazione finanziaria, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di modificare il Calendario Finanziario, prevedendo al 9 aprile 2020 la pubblicazione delle informazioni periodiche aggiuntive al 31 marzo 2020.