LU-VE, finanziamento per 30 milioni di euro da Deutsche Bank

(Teleborsa) - LU-VE, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria, ha siglato uncon Deutsche Bank per, con scadenza nel 2028 e finalizzato a supportare i piani di crescita della società. In particolare, il finanziamento sosterrà l'ampliamento strategico di alcuni stabilimenti in Italia e all'estero (Belluno in Italia, Gliwice in Polonia, Jacksonville in Texas)."Il contesto macro-economico che stiamo vivendo, condizionato dal conflitto Russia-Ucraina e dal conseguente aumento del prezzo del gas, ha accelerato il trend di conversione verso energie pulite e più green - ha commentato l'- LU-VE è pioniere della sostenibilità ed è al lavoro per lo sviluppo di"."Accompagnare realtà come LU-VE Group è motivo di grande orgoglio per la nostra banca - ha aggiuntodi Deutsche Bank - che si propone come partner strategico e di lungo periodo, dedicando particolare attenzione alle aziende che hanno una fortee sono attente alle dinamiche sociali dei territori in cui operano".