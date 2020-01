LU-VE, fatturato e ordini in forte crescita nel 2019

(Teleborsa) - LU-VE annuncia i dati preliminari del 2019, esercizio che chiude con un fatturato in crescita del 29% a 389,2 milioni rispetto al 2018. Il portafoglio ordini al 31 dicembre 2019 cresce a 72,5 milioni (+78,2% rispetto al 31 dicembre 2018). A parità di perimetro, il fatturato 2019 cresce del 6,7% e il portafoglio ordini aumenta del 13,6%.



I risultati particolarmente positivi - sottolinea la società - derivano dalla sempre maggiore importanza della componente green del fatturato del Gruppo LU-VE e dalla crescente diversificazione del fatturato per nicchia di applicazioni e per mercati geografici.



Il titolo LU-VE è partito piuttosto bene in Borsa quest'oggi e vanta un rialzo dell'1,9%.



© RIPRODUZIONE RISERVATA