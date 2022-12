LU-VE annuncia la scomparsa del Presidente Iginio Liberali

Giovedì 22 Dicembre 2022, 15:45







(Teleborsa) - LU-VE Group annuncia con profondo dolore la scomparsa del Presidente Iginio Liberali, nato a Pavia il 19 settembre 1931.



Dopo aver collaborato con la Necchi ricoprendo diversi ruoli fino a diventarne Direttore della Divisione Compressori, è stato Direttore

Generale di Merloni Elettrodomestici S.p.A., e nel 1985 ha fondato la LU-VE S.p.A. al fine di realizzare una delle prime operazioni di venture capital in Italia ed acquisire gli asset ed il marchio della Contardo S.p.A. in concordato preventivo.



Il Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A. si riunirà per determinare i prossimi passi.