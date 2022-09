LU-VE ammessa sul segmento STAR dal 21 settembre

Giovedì 15 Settembre 2022, 13:45







(Teleborsa) - LU-VE, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria, ha comunicato di aver ricevuto da Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul segmento STAR, dedicato alle imprese con requisiti di eccellenza in termini di trasparenza, comunicazione, liquidità e corporate governance.



La data di inizio delle negoziazioni nel segmento STAR delle azioni ordinarie LU-VE è stata fissata da Borsa Italiana per il giorno 21 settembre 2022. Intesa Sanpaolo continuerà ad operare per LU-VE in qualità di Specialist, sottolinea una nota.