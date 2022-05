Lowe's, vendite trimestrali sotto le attese. Conferma guidance

(Teleborsa) - Lowe's, società statunitense che opera nella vendita al dettaglio di materiale per la casa, ha registrato vendite totali di 23,66 miliardi di dollari nel primo trimestre dell'anno fiscale 2022 (terminato il 29 aprile 2022), rispetto ai 24,4 miliardi di dollari del primo trimestre del 2021. Le vendite comparabili sono diminuite del 4%. L'utile per azione adjusted del primo trimestre è stato di 3,51 dollari, rispetto ai 3,21 dollari nello stesso periodo del 2021. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 3,22 dollari su ricavi per 23,76 miliardi di dollari.

"Le nostre vendite di questo trimestre sono state in linea con le nostre aspettative, escluse le nostre categorie stagionali outdoor che sono state influenzate da temperature insolitamente fredde ad aprile - ha commentato il CEO Marvin R. Ellison - Questo trimestre abbiamo aggiunto oltre 65 punti al margine, guidati dalla nostra strategia Total Home e dall'esecuzione delle nostre iniziative di miglioramento della produttività. Nonostante una maggiore incertezza nel contesto macro, rimaniamo fiduciosi nelle prospettive per il mercato dell'home improvement e nella nostra capacità di realizzare un'espansione del margine operativo nel 2022".

Lowe's ha confermato la guidance per l'intero anno fiscale (che ha una settimana in più rispetto a quello precedente). La società si aspetta: vendite totali da 97 miliardi a 99 miliardi di dollari; vendite comparabili che dovrebbero variare da un calo dell'1% a un aumento dell'1%; tasso di margine lordo in leggero aumento rispetto all'anno precedente; utile diluito per azione da 13,10 a 13,60 dollari.