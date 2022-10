Lottomatica annuncia adesione a Unindustria

Giovedì 13 Ottobre 2022, 18:00







(Teleborsa) - Lottomatica , leader in Italia nel settore del gioco pubblico, annuncia l'adesione a Unindustria, l'associazione territoriale del Sistema Confindustria di Roma Frosinone Latina Rieti Viterbo.



Questa scelta - spiega l'azienda - punta a mettere a fattor comune le opportunità di "fare rete" offerte dall'associazione con la propria natura di hub digitale e tecnologico, e a consolidare il dialogo e la collaborazione con le migliori realtà imprenditoriali presenti nel Lazio, in cui il gruppo è fortemente radicato.



Lottomatica conta oltre 1.500 dipendenti diretti e 16.000 persone all'interno della rete specialistica in franchising, di cui circa 5.000 nella sola Regione Lazio. Unindustria è la più grande associazione per estensione territoriale all'interno del Sistema Confindustria, con oltre 2.800 aziende aderenti per un totale di 220mila dipendenti ed il suo punto di forza risiede nell'importante network di relazioni tra gli oltre 6mila imprenditori e manager che ne fanno parte.