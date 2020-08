Lot aggiunge frequenze da Malpensa

(Teleborsa) - Lot Polish Airlines dal 1° settembre 2020 incrementerà le frequenze da Milano Malpensa per Varsavia portando a 10 voli settimanali l'operativo dello scalo milanese.



Rispetto al volo giornaliero operativo durante il mese di agosto, la compagnia aerea aggiungerà tre frequenze consentendo di raggiungere via Varsavia una serie di destinazioni interne: Breslavia, Bydgoszcz, Cracovia, Danzica, Katowice, Lublino, Poznan e Rzeszow. Ulteriori connessioni si renderanno disponibili per Tallinn, Vilnius, Riga, San Pietroburgo, Mosca, Sofia, Skopje, Budapest, Belgrado, Bucharest, Ucraina (Kiev-Boryspil', Kiev-Zuljany, Leopoli, Odessa), Minsk e Chisinau. © RIPRODUZIONE RISERVATA