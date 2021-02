© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, l'associazione confindustriale delle. Lo ha deciso all'unanimità l'assemblea, confermandolo alla carica di Presidente."L'assemblea ha compiuto una sceltae sono onorato di poter guidare ancora ANIP sino ai prossimi due anni, consapevole che si tratta di un periodo denso di impegni", ha affermato Mattioli, sottolineando che in questo periodo di tempo "sarà necessario adoperarsi per una emersione ed una, interloquendo in maniera sempre più propositiva con le istituzioni e gli stakeholder e portando a compimento il percorso per la Legge quadro dei Servizi"."L'esperienza del Covid - ha affermato il Presidente - ha reso evidente il ruolo dei servizi di igiene, pulizia e sanificazione professionale a servizio delle persone, della cura degli spazi, della tutela della salute e del decoro. Intendo continuare su questa strada grazie al supporto fondamentale di tutti gli associati e dell'intera federazione Confindustria Servizi HCFS".