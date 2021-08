Lordstown Motors, il titolo rimbalza dopo la discesa al minimo storico

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Ottima la performance di Lordstown Motors, che si attesta a 5,365 con un aumento del 12,47%. Il titolo è rimbalzato dopo aver chiuso - nella seduta di ieri - a quota 4,77, il minimo storico per la casa automobilistica americana di veicoli elettrici (quotata al Nasdaq).



Lordstown Motors non sta attraversando un periodo facile: negli scorsi mesi il CEO Steve Burns e il CFO Julio Rodrig si erano dimessi dopo che un'indagine da parte dello stesso board della società aveva appurato che non aveva abbastanza soldi per iniziare a costruire il suo camion di punta. La società è anche attenzionata dal Dipartimento di Giustizia USA e dalla Securities and Exchange Commission (SEC).



A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 5,653 e successiva a 6,363. Supporto a 4,943.