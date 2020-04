Longino & Cardenal, assemblea approva bilancio 2019

(Teleborsa) - L'Assemblea degli Azionisti di Longino & Cardenal, riunitasi in data odierna in sede ordinaria sotto la presidenza di Riccardo Uleri, ha

preso visione del Bilancio Consolidato, che chiude con un 'Utile Netto si attesta a Euro 0,9 milioni risèpetto agli 1,2 milioni del 2018, e ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.



L'Assemblea ha deliberato di destinare l'utile d'esercizio della capogruppo, pari a 0,8 milioni, a riserva legale (per Euro 40.154) e riserva straordinaria (per Euro 762.919,82).



La Società di Revisione EY, il cui incarico è stato confermato per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, ha espresso un giudizio "clean" sia sul bilancio di esercizio che consolidato. © RIPRODUZIONE RISERVATA