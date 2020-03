Londra-Usa: al via round trattative commerciali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilha delineato i suoiin vista dei colloqui commerciali con gli- che dovrebbero prendere il via questo mese - in cerca di unrispetto al quale il Premier britannicoripone grandi speranze che, nelle intenzioni, dovrebbe fornire una spinta diall'economia britannica.Sul tavolo,nel recente dialogo tra le due parti: da un lato, protezione deldall'altro elevare gliPrioritario anche il capitolo sulI colloqui consulle future relazioni commerciali dellacon l'Unione europea stanno invece per entrare nel vivo e si annunciano, invece,come le dichiarazioni degli scorsi giorni dei protagonisti lasciano intendere.Nei giorni scorsi, infatti, il capo negoziatore europeoha ribadito la sua disponibilità a stabilire una condizione chePunto questo sul quale ilpiù volte esprimendo