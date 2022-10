Londra, Truss passa il testimone: al via l'era Sunak

(Teleborsa) -ha rimesso formalmente il mandato di primo ministro - il più breve nell'intera storia del Regno Unito - nelle mani di Carlo III, in veste di capo dello Stato, e successivamente il sovrano ha ricevuto ail nuovo primo ministrodesignato ieri con la nomina a leader del Partito Conservatore di maggioranza.Il passaggio di testimone rituale si è consumato a stretto giro, con le udienze separate della premier uscente e di quello entrante: primo capo di governo britannico d'origine indiana e primo insediato da Carlo dopo la successione a Elisabetta II, da oggi Sunak entra nel pieno delle funzioni per"Sono qui per affrontare una profonda crisi economica" eha detto il neopremier britannico nel suo discorso di insediamento a Downing Street riferendosi alla gestione economica fallimentare che lo ha preceduto alla guida del Regno Unito.Secondo Sunak, "le intenzioni" di Truss di rilanciare la crescita "erano giuste", e che "tuttavia errori ci sono stati" e vanno corretti con "competenza e professionalità", per meritareIntanto, l'ex premier Tory britannico Boris Johnsonsubentrato a Downing Street dopo il breve interregno di Liz Truss. In un tweet definisce" quello dell'ascesa del primo capo di governo del Regno di origine indiana. E assicura di volerlo sostenere"Congratulazioni a Rishi Sunak, nominato Primo Ministro del Regno Unito.Lo scrive su Twitter la premier