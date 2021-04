13 Aprile 2021

(Teleborsa) - Scatta il "tutto esaurito" - rigorosamente all'aperto - per ristoranti e pub londinesi nel giorno in cui è scattata la grande riapertura dopo più di cinque lunghissimi mesi di lockdown.

E' avvenuto ieri, lunedì 12 aprile, in quello che è stato ribattezzato il ribattezzato dalla stampa britannica "Maniac Monday", una giornata tiepido di metà aprile, appena scivolata alle spalle la Pasqua. I londinesi non si sono fatti pregare ed hanno letteralmente preso d'assalto pub e ristoranti, che per l'occasione avevano allestito tavolini all'esterno, nonostante la leggera nevicata notturna.

Il governo Johnson aveva indicato il 12 aprile come giorno per la possibile riapertura di tutte le attività commerciali, comprese quelle di ristorazione e somministrazione, per ora solo all'aperto, poi dal 17 maggio anche all'interno. "Le prenotazioni sono assolutamente senza precedenti. Non ho mai visto niente di simile in tutti gli anni in cui sono stato nel settore della ristorazione", ha ammesso Des Gunewardena, Ceo di D&D London, una società che gestisce note catene di ristoranti e pub.

File per le riaperture hanno riguardato anche i negozi di beni "non essenziali" che erano stati chiusi dallo scorso 5 gennaio a causa dell'impennata die contagi. Preso d'assalto il West End famoso per lo shopping.

E ancora, file per parrucchieri e barbieri che hanno riaperto per un taglio di capelli. Anche il Premier Johnson ha ricevuto il suo al N° 10 di Downing Street, giusto in tempo per prepararsi al discorso in Parlamento per la commemorazione del Duca di Edimburgo, scomparso la scorsa settimana.

(Foto: © Iakov Kalinin / 123RF)