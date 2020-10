Londra-Bruxelles, trattative avanti per portare Brexit fuori dal guado

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si scrive, si legge. La strada che dovrebbe portare alla fine delpiù lungo della storia è, infatti,mentre si cerca di rilanciare la difficiletrasulleallaricerca d'un accordo diche spetterà al Primo Ministro britannico Boris Johnson e alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, come ha confermato un portavoce di, annunciando una conversazione fra i due, il primo colloquio diretto da giugno, per domani, sabato pomeriggio 3 ottobre. Dopo, dunque, la conclusione oggi della tornata in corso adelle trattativefra i team guidati dai capi negoziatori.L'obiettivo è "" e provare a delineare "per tentare di arrivare a una svolta dopo mesi di stallo su alcuni punti cruciali: laglie soprattutto l'allineamento normativo (Level Playing Field) preteso dallcontro ipotetici rischi di concorrenza sleale, ma respinto dalcome uncon la ritrovata sovranità del Regno ed estraneo a ogni altro trattato diSulpesa anche la polemica sulla legge nazionale (Internal Market Bill) messa in cantiere daper riservare al Regno Unito il diritto di violare parte delle intese di divorzio già firmate con Bruxelles (in particolare sullo status doganale dell'Irlanda del Nord) in caso di No Deal commerciale. Una mossa che gettato ulteriore benzina sul fuoco mai spento che minaccia di aggirare il diritto internazionale, contro cui l'Ue ha formalizzato ieri un'azione legale pur senza interrompere i colloqui Barnier-Frost.Con il Regno Unito "vogliamo un accordo, perché crediamo che sia meglio averlo come vicini: soprattutto in questi tempi segnati dal cororavirus è meglio avere unma non ad ogni prezzo". Dice, intanto, la Presidente della Commissione europea Ursulaalla fine del Consiglio europeo a Bruxelles rispondendo alle domande dei giornalisti e confermando che domani avrà unavideoconferenza con il Premier britannico"Finché le trattative" sulla Brexit "sono in corsoma ovviamente non posso dirvi che c'è stata una svolta, i prossimi giorni saranno una fase cruciale". Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel al termine del Consiglio europeo straordinario. "Devo ammettere che questo è unnei negoziati con il Regno Unito, ha detto Merkel, aggiungendo che "molto sarà determinato da ciò che la Gran Bretagna vuole e da ciò che la Gran Bretagna non vuole. Spetta alla