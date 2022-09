Londra, Borsa chiusa il 19 per funerali Regina. BoE rimanda riunione

Lunedì 12 Settembre 2022, 13:45







(Teleborsa) - Il giorno del funerale della Regina Elisabetta II, lunedì 19 settembre 2022, è stato dichiarato giorno festivo nel Regno Unito, pertanto la Borsa di Londra sarà chiusa. Lo si legge in un comunicato del London Stock Exchange, che segue di due giorni l'annuncio della Bank of England (BoE) di rimandare dal 15 al 22 settembre la decisione sui tassi di interesse come segno di cordoglio e rispetto per la morte della sovrana.



"Alla luce del periodo di lutto nazionale attualmente in atto nel Regno Unito, la riunione di settembre 2022 del Comitato di politica monetaria è stata posticipata di una settimana. La decisione del Comitato sarà annunciata alle ore 12 del 22 settembre", ha comunicato l'istituzione guidata da Andrew Bailey.