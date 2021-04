13 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Le azioni di Babcock International scambiano a 318,9 sulla Borsa di Londra, in rialzo del 31,77%, dopo che il fornitore di servizi di ingegneria complessi e critici (che ha contratti con Governi in tutto il mondo) ha svelato un piano di rilancio del gruppo. Babcock si concentrerà sulle attività nel settore aerospaziale, della difesa e navale (con un focus sui mercati del Regno Unito, Francia, Canada, Australia e Sud Africa).

La società rivede il proprio perimetro con svalutazioni per 1,7 miliardi di sterline (oltre 1,9 miliardi di euro) e con la vendita di asset valutati in circa 400 milioni per razionalizzare il portafoglio del gruppo e semplificare i processi societari. La ristrutturazione avrà un costo una tantum di circa 40 milioni di sterline, ma dovrebbe fornire risparmi annualizzati di circa 40 milioni di sterline a partire dal prossimo anno.

"Miriamo a rilanciare Babcock senza la necessità di toccare l'equity - ha commentato il CEO David Lockwood - Stiamo creando un'azienda più efficace ed efficiente attraverso un nuovo modello operativo che, in linea con la nostra nuova direzione strategica, razionalizzerà il portafoglio del gruppo per contribuire a rafforzare il nostro equilibrio".

Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 337,9 e successiva a quota 388,7. Supporto a 287.