Logo Hertz su livrea di A320 Eurowings

(Teleborsa) - E' rientrato in servizio l'Airbus A320 di Eurowings, la cui livrea è stata ridisegnata per contenere il logo del partner commerciale Hertz e presentata la settimana scorsa all'aeroporto di Düsseldorf.



Compagnia aerea e società di noleggio auto, con la filiale Hertz Europe, hanno dato vita a marzo dello scorso anno alla partnership "fly-drive" che offre ai passeggeri del vettore l'accesso a una vasta gamma di soluzioni per l'autonoleggio con Hertz e Thrifty, oltre a promozioni e vantaggi personalizzati.



Il logo Hertz compare sulla deriva dell'aeromobile, mentre l'intera fusoliera è in giallo con il marchio del centenario del "rent a car".



Eurowings, compagnia del Gruppo Lufthansa, opera verso oltre 150 destinazioni in più di 50 Paesi, 16 delle quali in Italia.



