Logistica, Prologis acquisisce Duke Realty in deal da 26 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Prologis, società statunitense leader nel settore immobiliare per la logistica, ha stipulato un accordo definitivo in base al quale acquisirà Duke Realty in una transazione interamente azionaria, del valore di circa 26 miliardi di dollari, inclusa l'assunzione del debito. I consigli di amministrazione di Prologis e Duke Realty hanno approvato all'unanimità la transazione. Secondo i termini dell'accordo, gli azionisti di Duke Realty riceveranno 0,475 azioni Prologis per ogni azione Duke Realty che possiedono. La transazione dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2022.

"Abbiamo ammirato la disciplinata strategia di riposizionamento che il team di Duke Realty ha completato nell'ultimo decennio - ha affermato Hamid Moghadam, cofondatore, CEO e presidente di Prologis - Hanno costruito un portafoglio eccezionale negli Stati Uniti situato in aree geografiche che riteniamo sovraperformeranno in futuro. Ciò sarà alimentato dalla comprovata esperienza di Prologis come creatore di valore nello spazio logistico".

Con la transazione, Prologis ottiene proprietà di alta qualità per il suo portafoglio in aree geografiche chiave, tra cui California meridionale, New Jersey, Florida meridionale, Chicago, Dallas e Atlanta. L'acquisizione comprende: 153 milioni di piedi quadrati di proprietà operative in 19 principali aree geografiche logistiche degli Stati Uniti; 11 milioni di piedi quadrati di sviluppo in corso (circa 1,6 miliardi di dollari di investimento totale previsto); 1.228 acri di terreno di proprietà e in opzione con una costruzione di circa 21 milioni di piedi quadrati.

(Foto: Photo by Hannes Egler on Unsplash)