5 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - Siglato protocollo d'intesa tra Freight Leaders Council e TTS Italia, Associazione Nazionale della Telematica per i Trasporti e la Sicurezza che dà il via a una collaborazione a lungo termine nell'area della trasformazione digitale della logistica. Lo si apprende da un comunicato.

L'accordo - si legge - mira a supportare la diffusione della cultura dell'innovazione nel settore attraverso la condivisione di buone pratiche, la promozione di progetti pilota di utilizzo dei sistemi ITS nella logistica, la presentazione di soluzioni operative alla PA per la semplificazione delle procedure e dei processi di controllo/monitoraggio, l'organizzazione di tavoli di lavoro comuni su aree specifiche della Supply Chain.

Per la Presidente di TTS Italia, Rossella Panero: "Sebbene logistica e tecnologia siano di fatto sempre più integrate, in passato questo mancato legame ha portato a inefficienze che ad oggi costano al Paese circa 70 miliardi di euro ogni anno, di cui 30 dovuti alla carenza di semplificazione e digitalizzazione dei processi. La tecnologia è già largamente disponibile. Ora, grazie al PNRR, abbiamo anche gli strumenti normativi e le risorse finanziarie per utilizzarla. Sta a noi come associazioni attivare percorsi formativi e culturali per realizzare una vera rivoluzione digitale nella logistica. Unendo forze e idee, il Freight Leaders Council e TTS Italia potranno raggiungere importanti risultati in questa direzione."

"Il connubio tra trasformazione digitale e innovazione è da oggi il must del PNRR - ha dichiarato il Presidente del Freight Leaders Council, Massimo Marciani -. Siamo felici che si sia arrivati a dare alla logistica, l'industria delle industrie, un ruolo centrale nella nostra economia e non piu' sussidiario, come è stato invece per anni. Passare da una logistica muscolare a una logistica digitale è il regalo più prezioso che possiamo fare alle generazioni future, in termini di occupazione di qualità e di servizi ad alto valore aggiunto. In questo percorso il continuo scambio e la continua contaminazione di idee con TTS Italia sarà il nostro punto di forza".