Loft Produzioni (SEIF), firmato l'accordo col regista Duccio Forzano

Ultimo aggiornamento: 20:55

(Teleborsa) -(Società Editoriale Il Fatto, media content provider quotato sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, ha annunciato di avere concluso un, tra i registi italiani più creativi e apprezzati, per la, il ramo della società dedicato alla produzione televisiva., comprese edizioni del Festival di Sanremo con record di ascolti e le più importanti prime serate RAI, si dedicherà alla componente creativa di Loft Produzioni e allo sviluppo della piattaforma online di contenuti televisivi fruibili in streaming su abbonamento."Loft Produzioni si avvale già di competenze di grande valore che fin dalla nascita di questa avventura sono cresciute e hanno lavorato con encomiabile entusiasmo e spirito di squadra, motivo di orgoglio per la Società. Sono certa che questa nuova entrata darà una spinta ulteriore al lavoro di tutti e ci aiuterà a compiere un ulteriore salto verso importanti successi", ha commentato, Presidente e AD di SEIF.