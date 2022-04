Lockheed Martin, utile in calo su problemi a supply chain

(Teleborsa) - Lockheed Martin, il più grande contractor militare al mondo, ha registrato un fatturato di 15 miliardi di dollari nel primo trimestre 2022, rispetto ai 16,3 miliardi di dollari del primo trimestre del 2021. L'utile netto è stato di 1,7 miliardi di dollari, o 6,44 dollari per azione, rispetto a 1,8 miliardi di dollari, o 6,56 dollari per azione, nel primo trimestre del 2021. Cash from operations è stato di 1,4 miliardi di dollari nei primi tre mesi del 2022, rispetto agli 1,7 miliardi di dollari di un anno fa. Il free cash flow è stato di 1,1 miliardi di dollari, rispetto a 1,5 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2021.

"Lockheed Martin ha avuto un solido inizio d'anno offrendo un'espansione dei margini e un flusso di cassa libero al di sopra delle nostre aspettative nonostante i recenti impatti dell'ondata di Covid sulle nostre operazioni e sulla catena di approvvigionamento. Rimaniamo fiduciosi nelle nostre indicazioni per il resto dell'anno e nelle nostre prospettive di crescita", ha affermato James Taiclet, presidente e CEO di Lockheed Martin.

"Gli eventi globali di questo trimestre hanno segnato un drammatico cambiamento nell'ambiente geopolitico e hanno dimostrato l'enorme importanza di un deterrente efficace all'aggressione da parte dei principali stati e della difesa reciproca tra gli Stati Uniti e i suoi alleati", ha aggiunto.