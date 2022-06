Lockheed Martin si aspetta più ordini F-35 in Europa

Mercoledì 22 Giugno 2022, 15:15







(Teleborsa) - Lockheed Martin, il più grande contractor militare al mondo, si aspetta un incremento degli ordini in Europa per l'F-35, il caccia scelto come il sistema d'arma più idoneo per le prime linee operative di molte nazioni alleate. In particolare, il colosso statunitense ha detto che potrebbe consegnare i primi caccia F-35 in Germania nel 2026 e si aspetta più ordini per l'aereo in Europa, poiché la Grecia e la Repubblica Ceca hanno espresso un interesse significativo.



"Ne saprete di più presto", ha detto ai giornalisti J.R. McDonald, vicepresidente dello sviluppo dell'F-35 presso Lockheed Martin, in una conferenza stampa alla fiera ILA Berlin Air Show, secondo quanto riporta Reuters.