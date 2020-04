Lockdown, Istat: stop attività per 2,1 milioni di imprese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Leformalmente sospese riguardano(poco meno del 48% del totale), che impieganodi addetti (di cui 4,8 milioni dipendenti)". Lo ha comunicato l'Istat aggiornando i dati sugli effetti economici del, escludendo settori come quelli del credito, della P.A e dell'agricoltura. "Tali imprese generano, sulla base dei dati riferiti al 2017, 1334 miliardi di euro di fatturato (il 41,4% del livello complessivo) eo (il 39,5% del totale)".Analizzando i principali, si scopre che i provvedimenti di chiusura hanno riguardato in maniera decisamente più pervasivaquasi idelle imprese industriali, che rappresentano il 46,8% del fatturato e il 53,2% del valore aggiunto del macro-settore,, sottolinea l'Istituto di statistica rilevando che nel, invece, "l'incidenza delle imprese che operano in comparti la cui attività è interrotta è delin termini di fatturato e il 29,9% in termini di valore aggiunto". Una sospensione che, si fa notare, "incide in misura maggiore nel compartoanche dal punto di vistaInoltre, i settori al momento sospesi "rappresentano il 63,9% delle esportazioni di beni e realizzano all'estero il 20,4% del fatturato".Un altrointeressante: "La sospensione delle attività ha inciso soprattutto nel(50,1% dell'occupazione afferisce ad attività sospese) e Nord-ovest (43,3%), mentre la quota va progressivamente a scendere nel(41,3 %),(41,1 %) e Isole (33,6 %)"