(Teleborsa) - La Consob comunica che Alvento Capital, Kairos Investment Management e Kairos Partners SGR, dalla data del 16 ottobre 2018, detengono una posizione ribassista su ERG rispettivamente dello 0,94%, dell'1,59% e dello 0,84%.



Nel frattempo a Piazza Affari performance infelice per il primo produttore di energia eolica in Italia Performance infelice per ERG, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,57% rispetto alla seduta precedente.