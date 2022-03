LME, prezzi nichel in calo del 15%: massimo ribasso possibile

Lunedì 21 Marzo 2022, 09:45







(Teleborsa) - I prezzi del nichel sono in calo del 15% sul London Metal Exchange (LME) e si allineano al massimo ribasso possibile. La borsa dei metalli ha infatti aumentato il limite massimo di aumento e di riduzione per il nichel al 15% dal 12% a partire dalla seduta odierna. Il prezzo scambiato sull'importante borsa dei metalli si è subito allineato al prezzo minimo, continuando la sua (controllata) discesa rispetto ai prezzi record raggiunti a inizio marzo.



Il gestore della borsa sta imponendo delle fasce di prezzo, una scelta criticata da molti operatori, per evitare nuove maxi-oscillazioni delle quotazioni, che avevano portato a short squeeze e quasi al fallimento diversi grandi operatori.