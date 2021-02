© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2020 con undi sterline, in forte calo rispetto ai 2,2 miliardi dell'anno precedente. L'EPS si è dunque dimezzato a 1,52 pence dai 2,3 dell'anno prima.dai 4,4 miliardi del 2019, madegli analisti che indicavano un profitto di 950 milioni., che era stato congelato dall'autorità di vigilanza della BoE. La cedola sarà di, massimo consentito dall'autorità monetaria, superiore agli 0,53p attesi.La banca britannica ha accusato una riduzione deidai 17,1 miliardi. In particolare, ilda 12,4 miliardi.L'ultimo trimestre dell'anno è risultato migliore delle attese, con un utile netto di 1,3 miliardi di sterline e ricavi per 2,7 miliardi., in aumento dal 15,2% di settembre.Il Ceo di Lloyds,, che lascerà la guida dell'istituto dopo dieci anni di servizio, ha annunciato un, che si prevede raccolga 25 miliardi di sterline al 2023, ed unal di sotto dei 7,5 miliardi entro la fine dell'anno, nel quale rientra anche un taglio del 20% della superficie ad uffici.