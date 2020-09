Listini europei senza direzione. Mercati guardano a Fed

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in un mercato che guarda al meeting della Federal Reserve, in calendario questa settimana.Sul mercato valutario, leggera crescita dell'Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,187. Seduta in lieve rialzo per l'oro, che avanza a 1.944 dollari l'oncia., con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,54%.Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,00% a quota +145 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,95%.senza slancio Francoforte, che negozia con un -0,04%. Londra è stabile -0,09%. Andamento cauto per Parigi, che mostra una performance pari a +0,2%., che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che si ferma a 19.786 punti.Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (+0,12%); poco sopra la parità il FTSE Italia Star (+0,3%).In luce sul listino milanese i comparti tecnologia (+2,35%), chimico (+1,94%) e vendite al dettaglio (+0,90%).Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti media (-1,50%), petrolio (-1,13%) e costruzioni (-0,85%).Tra lea grande capitalizzazione, exploit di STMicroelectronics, che mostra un rialzo del 2,48% insieme al resto dei titoli tech a livello europeo.Bilancio decisamente positivo per Leonardo, che vanta un progresso dell'1,79%.Buona performance per Interpump, che cresce dell'1,59%.Sostenuta Banca Generali, con un discreto guadagno dell'1,36%.Dal lato dei ribassi, Banco BPM, mostra una perdita dell'1,82%.Sotto pressione Italgas, che accusa un calo dell'1,38%.Scivola ENI, con un netto svantaggio dell'1,33%.di Milano, SOL (+2,74%), De' Longhi (+2,00%), Sesa (+1,90%) e Technogym (+1,38%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Carel Industries, che ottiene -4,09%.In apnea FILA, che arretra del 3,20%.Tonfo di Sanlorenzo, che mostra una caduta del 2,78%.Lettera su ERG, che registra un importante calo del 2,71%.