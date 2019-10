Listini europei riflessivi in attesa della Fed

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Cauta la borsa di Wall Street, dove l'S&P-500 segna un -0,02%.L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,112. Lieve aumento dell'oro, che sale a 1.493,4 dollari l'oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-1,96%), che ha toccato 54,45 dollari per barile.Avanza di poco lo spread, che si porta a +135 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,00%.tentenna Francoforte, con un ribasso dello 0,23%, performance modesta per Londra, che mostra un moderato rialzo dello 0,34%, resistente Parigi, che segna un piccolo aumento dello 0,45%., mentre cede alle vendite il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 24.578 punti. In lieve ribasso il FTSE Italia Mid Cap (-0,57%), come il FTSE Italia Star (-0,3%).Buona la performance a Milano dei comparti sanitario (+3,51%), automotive (+2,74%) e servizi finanziari (+1,44%).Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti materie prime (-2,86%), bancario (-1,55%) e alimentare (-1,43%).Tra idi Milano, in evidenza Fiat Chrysler (+9,53%) su ipotesi di fusione con Psa, Amplifon (+5,31%) dopo i conti, Exor (+4,60%) e Recordati (+3,18%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Pirelli -10,67% sull'ennesimo rinvio della presentazione del piano industriale al 1° trimestre 2020.Sotto pressione Saipem, che accusa un calo del 3,77%.Sensibili perdite per Banco BPM, in calo del 3,10%.In apnea Tenaris, che arretra del 2,88%.Tra i, Cerved Group (+2,49%), Zignago Vetro (+2,18%), Carel Industries (+2,14%) e IREN (+1,86%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca Ifis, che ottiene -7,59%: bloccate le trattative con Credito Fondiario.Tonfo di doValue, che mostra una caduta del 5,08%.Lettera su OVS, che registra un importante calo del 3,83%.Affonda Brembo, con un ribasso del 3,24%.