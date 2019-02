Listini europei positivi. Debole Milano con le banche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, ad eccezione di Piazza Affari, che mostra una seduta all'insegna della debolezza, sulla scia della performance negativa mostrata dal comparto bancario. Il focus degli investitori resta concentrato sulle trattative commerciali USA-Cina nella speranza che venga raggiunta presto un'intesa tra le controparti. Intanto, secondo rumor, il Presidente americano Donald Trump sarebbe orientato a posticipare di 60 giorni la scadenza della tregua sui dazi.Sul mercato Forex, l'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,12%. Dopo il PIL tedesco che ha evitato la recessione tecnica si attende quello dell'intera Eurozona. Stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.306,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,32%, a 54,61 dollari per barile.Avanza di poco lo spread, che si porta a +269 punti base, evidenziando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,80%.Francoforte avanza dello 0,36%. Si muove in modesto rialzo Londra, con un incremento dello 0,38%. Il bilancio è positivo anche per Parigi, che vanta un progresso dello 0,65%., con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,31%.In buona evidenza a Milano i comparti alimentare (+1,80%), viaggi e intrattenimento (+1,60%) e chimico (+1,14%). Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti bancario (-1,36%), beni per la casa (-0,44%) e servizi finanziari (-0,41%).Tra idi Milano, in evidenza Campari (+1,87%), Saipem (+1,14%), Prysmian (+1,10%) e Atlantia (+0,96%).Le peggiori performance, invece, si registrano sulle banche come Banco BPM -2,21%; Unicredit -1,93% e UBI Banca -1,67%.Tra i, si mette in evidenza Salini Impregilo (+3,75%) che ha presentato un'offerta per l'ingresso in Astaldi, accettata dal CdA del General Contractor. Giù Banca MPS -1,84%.