Listini europei in ordine sparso

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia, in attesa di sviluppi nelle trattative commerciali tra USA e Cina. In focus anche la Brexit, dopo il mandato del Parlamento britannico alla premier May per negoziare ancora con l'Ue.L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile su 1,143. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,64%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,73%.Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +241 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,60%.fiacca Francoforte, che mostra un piccolo decremento dello 0,37%, denaro su Londra, che registra un rialzo dell'1,29%, bilancio decisamente positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,81%.Buona la performance a Milano dei comparti beni per la casa (+2,77%), tecnologia (+1,45%) e automotive (+1,23%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti viaggi e intrattenimento (-1,54%), chimico (-0,82%) e beni industriali (-0,60%).Tra idi Milano, in evidenza Moncler (+5,14%) dopo i conti della francese LVMH, Ferragamo (+1,73%) nonostante il calo del fatturato nel 2018, STMicroelectronics (+1,70%) sulla scia della trimestrale di Apple migliore delle attese. Su Pirelli (+1,69%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Juventus, che prosegue le contrattazioni a -5,21% su prese di beneficio. Si concentrano le vendite su Prysmian, che soffre un calo dell'1,45%. Vendite su Leonardo, che registra un ribasso dell'1,30%. Seduta negativa per Fineco, che mostra una perdita dell'1,05%.Al Top tra le azioni italiane a, Brunello Cucinelli (+2,65%), Banca Farmafactoring (+1,98%), Fincantieri (+1,97%) sulle ipotesi di fusione con Leonardo e Banca Ifis (+1,86%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su SOL, che prosegue le contrattazioni a -1,59%. Sotto pressione IREN, che accusa un calo dell'1,22%. Scivola ASTM, con un netto svantaggio dell'1,19%. In rosso Anima Holding, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,19%.in luce Astaldi +8,57%, in attesa della formalizzazione delle offerte di salvataggio.