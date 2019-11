Listini europei deboli su incertezza dazi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia in attesa dell'avvio di Wall Street e della pubblicazione delle, con Trump che ha minacciato di potenziare i dazi se Pechino non accetterà le condizioni degli USA.Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,107. Sostanzialmente stabile l'oro a quota 1.475 dollari l'oncia. Poco mosso il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 55,18 dollari per barile.Invariato lo spread, che si posiziona a +157 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,20%.si concentrano le vendite su Francoforte, che soffre un calo dello 0,78%, giù Londra, che registra un ribasso dello 0,89%, debole Parigi, che registra una flessione dello 0,54%., portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, si muove al ribasso il FTSE Italia All-Share, che perde lo 0,41%, scambiando a 25.288 punti. Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap, che mostra un calo dello 0,25%, come il FTSE Italia Star (-0,3%).Materie prime (+0,64%) e sanitario (+0,48%) in buona luce sul listino milanese.Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori assicurativo (-0,94%), bancario (-0,71%) e petrolio (-0,59%).di Piazza Affari, in primo piano Nexi, che mostra un forte aumento del 3,04%.Seduta senza slancio per Amplifon, che riflette un moderato aumento dello 0,73%.Piccolo passo in avanti per Moncler, che mostra un progresso dello 0,70%.Composta Recordati, che cresce di un modesto +0,62%.I più forti ribassi, invece, si verificano su Banco BPM, che continua la seduta con -1,88%.Seduta negativa per Prysmian, che mostra una perdita dell'1,26%.Sotto pressione Generali Assicurazioni, che accusa un calo dell'1,10%.Si muove sotto la parità Unipol, evidenziando un decremento dello 0,99%.Tra i, doValue (+1,92%), Banca Mediolanum (+1,37%), Zignago Vetro (+0,95%) e Guala Closures (+0,95%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Credito Valtellinese, che prosegue le contrattazioni a -2,22%.Sensibili perdite per OVS, in calo del 2,14%.Scivola Tinexta, con un netto svantaggio dell'1,81%.In rosso Enav, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,60%.