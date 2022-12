Listini europei deboli, focus su banche centrali

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia. Wall Street, intanto, prosegue gli scambi in rosso, con l'S&P-500 che arretra dell'1,22%, con gli investitori che si interrogano su quanto i rialzi delle ultime settimane siano sostenibili. I dati del mercato del lavoro diffusi venerdì scorso, infatti, sembrano giustificare una, con scommesse al rialzo su dove l'aumento dei tassi finirà, mentre gli analisti continuano a prevedere un inasprimento di 50 punti base nella prossima riunione.Sul mercato valutario, seduta in frazionale ribasso per l'Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,29%. L'Oro è in calo (-1,36%) e si attesta su 1.773,5 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 79,7 dollari per barile, dopo che l'OPEC+ ha lasciato invariate le quote di produzione ed è entrato in vigore l'embargo europeo su greggio e prodotti russi.In discesa lo spread, che retrocede a quota +187 punti base, con un decremento di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,75%.tentenna Francoforte, che cede lo 0,56%, si muove in modesto rialzo Londra, evidenziando un incremento dello 0,26%; sostanzialmente debole Parigi, che registra una flessione dello 0,67%. Il listino milanese archivia la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,30%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il FTSE Italia All-Share, che si ferma a 26.682 punti.Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 1,78 miliardi di euro, in calo del 23,54%, rispetto ai 2,33 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,78 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,46 miliardi.di Piazza Affari, denaro su Saipem, che registra un rialzo del 2,30%.Bilancio positivo per A2A, che vanta un progresso dello 0,61%.Sostanzialmente tonico Ferrari, che registra una plusvalenza dello 0,51%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Nexi, che ha terminato le contrattazioni a -3,94%.Si concentrano le vendite su Amplifon, che soffre un calo del 2,52%.Vendite su Tenaris, che registra un ribasso dell'1,53%.Si muove sotto la parità Interpump, evidenziando un decremento dell'1,47%.di Milano, Luve (+4,92%), Acea (+1,59%), Pharmanutra (+1,45%) e CIR (+1,43%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su GVS, che ha archiviato la seduta a -4,54%.Seduta negativa per Sanlorenzo, che mostra una perdita del 3,61%.Sotto pressione Sesa, che accusa un calo del 2,86%.Scivola Seco, con un netto svantaggio del 2,60%.Tra i dati02:45: PMI servizi Caixin (atteso 48 punti; preced. 48,4 punti)10:00: PMI servizi (atteso 48,6 punti; preced. 48,6 punti)10:00: PMI composito (atteso 47,8 punti; preced. 47,3 punti)11:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -2,6%; preced. -0,6%)11:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso -1,7%; preced. 0,8%).