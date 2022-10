Listini europei chiudono positivi. Debole Borsa Milano

(Teleborsa) -, ma non per il listino milanese, che termina in rosso, scontando anche il balzo dell'inflazione italiana all'11,9%. Intanto, prosegue ben impostata Wall Street, sostenuta da alcuni dati macro positivi.L'Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,25%. Vendite diffuse sull'oro, che continua la giornata a 1.641,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla dell'1,50%, scendendo fino a 87,74 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +208 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,16%.composta Francoforte, che cresce di un modesto +0,24%, giornata fiacca per Londra, che segna un calo dello 0,37%, e performance modesta per Parigi, che mostra un moderato rialzo dello 0,46%. Sessione debole per il listino milanese, che termina con un calo dello 0,27% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, depressa nel finale il FTSE Italia All-Share, che chiude sotto i livelli della vigilia a 24.465 punti.Leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap (-0,28%); in moderato rialzo il FTSE Italia Star (+0,3%).Nella Borsa di Milano, ilnella seduta odierna è stato pari a 1,95 miliardi di euro, in calo di 757,3 milioni di euro, rispetto ai 2,71 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,5 miliardi di azioni, rispetto ai 0,7 miliardi precedenti.Tra i 422 titoli trattati, 121 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso, mentre 148 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 153 titoli.Tra lea grande capitalizzazione, incandescente DiaSorin, che vanta un incisivo incremento del 2,79%.Sostenuta Recordati, con un discreto guadagno dell'1,78%.Buoni spunti su ENI, che mostra un ampio vantaggio dell'1,69% nel giorno della pubblicazione dei risultati di periodo.Ben impostata Leonardo, che mostra un incremento dell'1,63%.Le peggiori performance è quella di Tenaris, che chiude a -3,16%.In perdita Moncler, che scende del 2,31%.Pesante STMicroelectronics, che segna una flessione di ben -2,17 punti percentuali.Seduta negativa per Iveco, che scende del 2,02%.del FTSE MidCap, Piaggio (+7,84%), Maire Tecnimont (+4,98%), Pharmanutra (+2,72%) e Tod's (+2,46%).I più forti ribassi si registrano su Intercos, che archivia la seduta a -3,52%.Sensibili perdite per Saras, in calo del 3,36%.In apnea OVS, che arretra del 3,25%.Tonfo di Juventus, che mostra una caduta del 3,23%.