23 Marzo 2021

(Teleborsa) - Liquigas, società attiva nella distribuzione di GPL e GNL, ha firmato un accordo quinquennale in Italia con Air Liquide, multinazionale operante nel settore dei gas, delle tecnologie e dei servizi per l'industria e la sanità, per la fornitura di biometano (sotto forma di bio-GNL).

La partnership prevede una fornitura incrementale di bio-GNL che sarà destinato da Liquigas (società del gruppo SHV Energy) al proprio mercato dell'autotrazione, per alimentare gli impianti di stoccaggio ed erogazione del biometano presso le sedi private di flottisti e società di autotrasporti, e presso le stazioni di rifornimento.

"Siamo molto soddisfatti di questo accordo con un partner di rilievo come Air Liquide che, come Liquigas, crede nella sostenibilità per il futuro dell'Italia - ha commentato Andrea Arzà, AD di Liquigas - Investire nei biocarburanti significa contribuire concretamente alla transizione energetica e alla lotta per migliorare la qualità dell'aria che respiriamo".

Per le prime forniture, previste per il secondo semestre 2021, il biometano sarà prodotto dai due impianti attualmente in costruzione a Truccazzano (Milano) e a Fontanella (Bergamo) attraverso la fermentazione della parte biodegradabile di liquami zootecnici e residui agricoli e forestali.