Liquidità, banche ricevono migliaia di domande di moratoria e finanziamenti

(Teleborsa) - Arrivate alle banchedalle imprese in crisi di liquidità, per effetto dell'emergenza coronavirus e delle misure di lockdown. Iniezione di liquidità che è stata garantita dai due decreti, che hanno consentito a PMI (e famiglie) di attivare la moratoria sui finanziamenti e mutuii ed alle imprese di chiuedere nuove linee di credito.- In base alle rilevazioni effettuate dellacostituita per promuovere l'attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo, e sulla base dei dati raccolti dallanel sistema bancario, sono arrivate al 17 aprilesu prestiti per un valore didelle domande sonoper un valore didi euro, mentre dallesono arrivatedi moratoria per un valore di. La gran parte (42.500 domande) ha riguardato la sospensione delle rate delcon accesso al cosiddetto Fondo Gasparrini, per un importo medio di circa 99.000 euro.Domande che sono state in gran parte accolte: si può stimare chedelle richieste di moratoria siadalle banche; solo l'un per cento circa è stato sinora rigettato; la parte restante è in corso di esame.- Secondo il Mediocredito Centrale (MCC), leper le PMI, dal 17 marzo ad oggi, sono circa(di cui 1.656 relative alla previgente normativa). Richieste di liquidità arrivate da un po' tutte le categorie - imprese, artigiani, autonomi e professionisti - che hanno generato un importo didi euro di finanziamenti.Ecco come sono suddivise le 20.824 domande consentite dai decreti Cura Italia e Liquidità:, sono riferite a finanziamenti fino a 25.000 mila euro con percentuale diper un ammontare di circai di euro;sono operazioni di garanzia diretta, con percentuale della copertura%;sono operazioni di riassicurazione, con percentuale della copertura al; 898 sono operazioni di rinegoziazione e/o consolidamento del debito con credito aggiuntivo di almeno il 10% del debito residuo e con incremento della percentuale di copertura all'80% o al 90%; 33 sono operazioni riferite a imprese small mid cap con percentuale di copertura all'80% e al 90%; 2.213 sono operazioni con beneficio della sola gratuità della garanzia, che a normativa previgente erano a titolo oneroso.