Lavoro: Linkedin arriva nei centri per l'impiego in Liguria

La più grande rete professionale online al mondo con oltre 575 milioni di utenti a livello globale sta per sbarcare nei centri per l'impiego. Per ora, però, solo in quelli liguri. Grazie all'accordo con Alfa Liguria, l'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento di Regione Liguria, LinkedIn metterà a disposizione di quattro Cpi - a Genova, Imperia, La Spezia e Savona - soluzioni del suo network a supporto dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. È la prima volta che in Italia avviene una collaborazione tra LinkedIn e i centri di lavoro. Inoltre per il network del lavoro l'Italia rappresenta la terza community nazionale di lavoratori 4.0 più grande d'Europa.««LinkedIn rappresenta un valore aggiunto per i nostri centri per l'impiego e soprattutto uno strumento agile e immediato, che può dare un supporto fondamentale all'attività dei centri, oggi interessati da una profonda trasformazione finalizzata all'erogazione di una più vasta gamma di servizi, ma con l'obiettivo finale di incrociare la richiesta di professionalità da parte delle aziende con l'offerta di lavoro», ha commentato così l'accordo l'assessore regionale alle Politiche attive del Lavoro della Regione Liguria Gianni Berrino.