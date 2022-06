Lindner (Germania): non c'è necessità di innervosirsi per allargamento spread

(Teleborsa) - "Non condivido le preoccupazioni" che stanno circolando in questi giorni sulla frammentazione dell'eurozona in conseguenza delle decisioni della Banca centrale europea (BCE). "L'eurozona è stabile, l'unione monetaria ha una costituzione robusta, sono fiducioso che supereremo ogni situazione critica: naturalmente vediamo alcuni aumenti degli spread tra gli Stati, ma non c'è bisogno di essere preoccupati, nervosi". Lo ha affermato il ministro delle finanze tedesco, Christian Lindner, riesponendo alle domande dei giornalisti.

"Sì, abbiamo visto allargarsi alcuni spread ma non c'è necessità di preoccuparsi - ha spiegato - Se si guarda con una prospettiva di lungo termine, tassi e spread di oggi sono più bassi di alcuni anni fa. Non c'è necessità di innervosirsi. La nostra unità e le nostre istituzioni mi rendono fiducioso che supereremo qualunque criticità".

Quanto alle politiche di bilancio, il compito attuale dei governi è quello di ridurre deficit, secondo il ministro tedesco. Quando gli è stato chiesto se l'Italia si trova in una situazione particolare e se ha messaggi specifici da lanciare, ha risposto: "Non do consigli ad altri, parlo per la Germania: tutti gli Stati inclusa la Germania hanno bisogno di tornare a finanze pubbliche equilibrate e noi ridurremo il nostro deficit tornando alle regole nazionali l'anno prossimò.

"La responsabilità dell'inflazione è della BCE - ha spiegato - e noi dobbiamo assumere la nostra responsabilità come ministri delle finanze riducendo i deficit, tornando a un percorso credibile di riduzione del debito e così possiamo salvaguardare la fiducia dei mercati e la stabilità di bilancio".