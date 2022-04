Lindbergh rinnova accordi pluriennali per 10 milioni di euro

(Teleborsa) - Lindbergh France, controllata di Lindbergh, a capo dell'omonimo Gruppo attivo come piattaforma tecnologica proprietaria (T-LINQ) per l'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, ha siglato due importanti rinnovi contrattuali biennali, per complessivi 10 milioni di euro, considerata la proiezione dei volumi attesi, con due top brand nel mercato della movimentazione industriale di merci.

In particolar modo - spiega una nota - si tratta di Jungheinrich France, multinazionale tedesca già cliente di Lindbergh in Italia, e del gruppo KION, che include i brand STILL e Fenwick-Linde, anch'esse clienti di Lindbergh sul territorio italiano e leader di mercato nella produzione e assistenza tecnica di carrelli elevatori e macchine per la movimentazione industriale.

l rinnovi, entrambi sino al 30 giugno 2024, sono di grande interesse strategico, poiché portano con sé grandi opportunità da un punto di vista commerciale, operativo e di networking, dando la concreta possibilità di incrementare i valori di servizio (più di 1.500 tecnici manutentori attivi) e di ampliare la gamma dei servizi erogati.

Lindbergh annuncia, inoltre, di aver avviato la fase di test, sempre relativo alla business unit network management, con una importante realtà specializzata nella distribuzione e post-vendita (assistenza e manutenzione) di elettrodomestici e prodotti tecnologici HI-END.

Il periodo di test avrà una durata di circa tre mesi (su un pool di circa 30 tecnici itineranti), durante i quali il cliente potrà testare e valutare la bontà dei servizi offerti da Lindbergh, con la concreta possibilità di estendere il servizio sulla totalità dei circa 350 tecnici dipendenti sul territorio.