Lindbergh, Corradi: lavoriamo a pieno regime, rapporto con clienti attutisce aumento costi

(Teleborsa) - "I dati della semestrale sono andati secondo le previsioni, quindi bene, soprattutto per la parte francese. Noi operiamo in Italia e in Francia, e. Abbiamo registrato un aumento di fatturato molto buono in Francia - superiore al 20% - e in Italia una crescita organica del 15%, e anche le marginalità sono in linea con quelle che avevamo previsto". Lo ha detto a Teleborsadi Lindbergh, a margine della terza edizione di NextGems, la investor conference organizzata da T.W.I.N e Virgilio ir."Il momento ovviamente non è non è dei più semplici e quindi", ha aggiunto il numero uno del gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nell'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica."Noi, quindi siamo riusciti innanzitutto noi ad attutire l'impatto per un adeguamento tariffario che è automatico soprattutto legato all'aumento dei carburanti, e anche sull'aumento dei costi energetici - ha spiegato Corradi - Quindi questo ci ha permesso, lato nostro, di attutire di molto l'impatto di questi aumenti che ci sono stati"."Parlando con i nostri clienti, ad oggi, un po' per il settore dove siamo, non vedono e non vediamo dei cali drastici del business - ha continuato il manager - Anzi,e quindi per quanto riguarda il nostro business siamo abbastanza ottimisti che il tutto possa andare secondo la direzione che avevamo preventivato"."Sicuramente, quindi sulla Francia vogliamo investire e, quindi cercare aziende sul territorio di qualità che possono essere integrate al business che già facciamo - che comunque è un business in crescita - e che merita di essere strutturato come in Italia. Per fare questo può essere che ci possano stare operazioni straordinarie", ha concluso l'AD di Lindbergh.