Lindbergh, CdA propone buyback e piano di stock grant

Mercoledì 3 Agosto 2022, 20:15







(Teleborsa) - Il CdA di Lindbergh, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nell'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, ha deliberato di proporre all'assemblea dei soci la richiesta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Il buyback riguarda, in una o più tranches, massime 212.475 azioni ordinarie, pari a 2,5% del capitale sociale e per un controvalore massimo acquistabile pari a 500.000 euro.



Il board propone ai soci anche l'approvazione del "Piano di Stock Grant 2023", destinato ai dipendenti e che prevede la possibilità di assegnare gratuitamente ai beneficiari un numero massimo di 42.495 diritti ciascuno dei quali attributivo del diritto di ricevere, sempre a titolo gratuito, un'azione ordinaria Lindbergh, rivenienti dal piano di acquisto e disposizione di azioni proprie.









