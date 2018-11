© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "La transizione verso lo scenario dei trasporti ava guidatacoinvolgendo con impegni e assunzioni di, basati su dati oggettivi e informazioni realistiche, tutti gli attori della filiera, senza fughe in avanti non coordinate che penalizzerebbero inutilmente una sola componente, senza conseguire i risultati attesi".Lo scrivono in un comunicato congiuntoa commento della recente approvazione da parte dei quattro quinti del Parlamento europeo– con l'introduzione di ulteriori emendamenti restrittivi - di una proposta di regolamento della Commissione che impone limiti alle emissioni di CO2 anche per i veicoli pesanti, che dovrebbero essere ridotte nel"Pur condividendo pienamente gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile – si legge ancora nella nota – riteniamo che sia indispensabile ricordare come questi ultimi non possano trascurare la dimensione economica e sociale della sostenibilità complessiva. Prendendo ad esempio l'Italia e assumendo costante l'entità del parco circolante, nell'ipotesi più sfavorevole che il consumo dei veicoli pesanti rimanga inalterato nel prossimo futuro, con un piano ventennale di rinnovo totale del parco, da oggi al