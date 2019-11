Limita le perdite Wall Street. Orario ridotto per il Black Friday

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Chiude in calo la seduta Wall Street dopo la pausa della vigilia per la festività del Giorno del Ringraziamento. La sessione odierna si è svolta con scambi sottili ed orario ridotto. Tra gli investitoridopo cheha minacciato una ritorsione contro la decisione deldi ratificare un disegno di legge a favore deiTra gli indici statunitensi, si muove sotto la parità il Dow Jones, che scende a 28.051,41 punti, con uno scarto percentuale dello 0,40%; sulla stessa linea, cede alle vendite lo S&P-500, che retrocede a 3.140,98 punti. In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,49%), come l'S&P 100 (-0,4%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, i settori energia (-1,01%), beni di consumo secondari (-0,77%) e beni industriali (-0,54%) sono tra i più venduti.del Dow Jones in sostanziale aumento è IBM (+0,55%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su DOW, che prosegue le contrattazioni a -1,53%.Seduta negativa per Home Depot, che mostra una perdita dell'1,05%.Discesa modesta per Walgreens Boots Alliance, che cede un piccolo -0,85%.Pensosa Exxon Mobil, con un calo frazionale dello 0,83%., Symantec (+1,45%), Vertex Pharmaceuticals (+0,77%), Sirius XM Radio (+0,72%) e Activision Blizzard (+0,64%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Dollar Tree, che prosegue le contrattazioni a -1,69%.Sotto pressione Dish Network, che accusa un calo dell'1,64%.Scivola Altera, con un netto svantaggio dell'1,63%.In rosso Nxp Semiconductors N V, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,56%.