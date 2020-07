Limita le perdite Tokyo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il listino diarchivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,50%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 12.996 punti, in prossimità dei livelli precedenti.In moderato rialzo(+0,34%); sulla stessa linea, poco sopra la parità(+0,65%).Leggermente positivo(+0,64%); senza direzione(-0,02%).Sostanzialmente invariata la seduta per l'Euro contro la valuta nipponica, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 16 luglio si presenta piatta per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che mostra un esiguo +0,15%. Giornata fiacca per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che passa di mano con un trascurabile -0,01%.Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese scambia allo 0,01%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari al 3,04%.