Limita le perdite Tokyo

(Teleborsa) - Il listino diarchivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,69%, mentre, al contrario, in rialzo, che aumenta dell'1,06 rispetto alla vigilia.Poco sopra la parità(+0,21%); consolida i livelli della vigilia(-0,11%).Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,27%; con analoga direzione, in ribasso(-1,46%).La giornata del 7 luglio si presenta piatta per l'Euro contro la valuta nipponica, che mostra un esiguo -0,07%. Giornata fiacca per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un trascurabile +0,05%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che sta facendo un moderato -0,08%.Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese è pari allo 0,04%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta al 3,09%.